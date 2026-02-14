Егор Дёмин ответил, пришлось ли ему менять свой образ жизни после прихода в BYU*

19-летний российский разыгрывающий защитник клуба «Бруклин Нетс» Егор Дёмин ответил, пришлось ли ему менять свой образ жизни после поступления в университет Бригама Янга*.

«Нет, я с самого начала жил именно так, поэтому здесь мне комфортно. Я и выбрал BYU, потому что тут не будет странно выглядеть, если ты не ходишь на вечеринки», — сказал Дёмин в подкасте на YouTube-канале The Old and The Three.

Егор в текущем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) принял участие в 46 матчах. В среднем за игру Дёмин набирает 10,8 очка, делает 3,1 подбора и отдаёт 3,3 передачи, а также совершает 0,8 перехвата.