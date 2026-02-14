Скидки
Егор Дёмин после победы на Турнире восходящих звёзд НБА дал интервью на испанском языке

Комментарии

19-летний российский разыгрывающий защитник клуба «Бруклин Нетс» Егор Дёмин на испанском языке объяснил, как рассказывает своим одноклубникам о том, что из себя представляет мадридский «Реал», за который он выступал с 2021 по 2024 год.

— Хотел спросить: когда вы рассказываете своим одноклубникам по НБА о мадридском «Реале», как вы объясняете им, что это за клуб?
— Я говорю им, что «Реал» — это как академия, одна из лучших в мире для молодых игроков. Там создаются все условия, чтобы юные баскетболисты могли пройти правильный путь и вырасти в профессионалов.

— А какие ценности, чему вас научили в Мадриде, вы бы выделили?
— Думаю, самое главное… (Смеётся.) Ой, я уже начинаю забывать испанский.

— Не переживайте. Может, «дедикасьон» — преданность делу?
— Да, преданность. И ещё — важность быть хорошим человеком, прежде чем стать хорошим игроком, — сказал Дёмин в интервью журналисту издания Mundo Deportivo Тони Каньямерасу.

