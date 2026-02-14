Инсайдер рассказал, какие слухи ходят в НБА о будущем 41-летнего Леброна в лиге

Аналитик Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и известный инсайдер ESPN Тим Макмэхон сообщил, что в лиге активно обсуждают слухи насчёт предполагаемого перехода 41-летнего четырёхкратного чемпиона НБА Леброна Джеймса в «Кливленд Кавальерс» для проведения прощального турне перед завершением профессиональной карьеры.

«Не знаю, в курсе ли Леброн, что он собирается делать. И я сам точно не знаю. Но у меня есть следующая информация: в лиге ходят упорные слухи о том, что этим летом состоится воссоединение Леброна с «Кливленд Кавальерс» и, возможно, прощальный тур Джеймса», — приводит слова Макмэхона портал Hoopshype.