Главная Баскетбол Новости

Джеймс Харден: не теряю из виду борьбу за чемпионство

36-летний защитник клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Кливленд Кавальерс» американец Джеймс Харден рассказал, что счастлив обменом из «Лос-Анджелес Клипперс», не исключив борьбу за чемпионство с новой командой.

«Я не теряю из виду борьбу за чемпионство, а также финансовую стабильность своей семьи. Я очень умён и многим пожертвовал в плане денег, за что меня не ценят… Обо мне не говорят. Но я доволен и счастлив», — приводит слова Хардена портал Hoopshype.

В текущем сезоне регулярного чемпионата лиги Харден в 47 матчах в среднем набирал 25,0 очка, совершал 4,9 подбора и отдавал 8,2 передачи.

