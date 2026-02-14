Игроки «Панатинаикоса» и «Фенербахче» устроили массовую потасовку после матча

Вчера, 13 февраля, состоялся матч 28-го тура регулярного чемпионата Евролиги между греческим «Панатинаикосом» и турецким «Фенербахче». Встреча завершилась со счётом 85:83 (25:19, 16:23, 15:20, 29:21) в пользу клуба из Стамбула.

Уже после финального свистка игроки обеих команд устроили массовую потасовку, которую начал игрок «Панатинаикоса» Матиас Лессор, поскольку тому не понравилось откровенное празднование защитника «Фенербахче» Уэйда Болдуина, который стал автором победного баззера.

Матиас выбежал на площадку и толкнул Уэйда. В считаные секунды к ним присоединились и другие спортсмены. Кроме того, фанаты также попытались прорваться на площадку, но были остановлены сотрудниками службы безопасности.

Фото: Скриншот из видео, опубликованного аккаунтом @eurohoops_official

