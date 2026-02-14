Скидки
Игроки «Панатинаикоса» и «Фенербахче» устроили массовую потасовку после матча

Комментарии

Вчера, 13 февраля, состоялся матч 28-го тура регулярного чемпионата Евролиги между греческим «Панатинаикосом» и турецким «Фенербахче». Встреча завершилась со счётом 85:83 (25:19, 16:23, 15:20, 29:21) в пользу клуба из Стамбула.

Евролига . Регулярный чемпионат. 28-й тур
13 февраля 2026, пятница. 22:15 МСК
Панатинаикос
Афины, Греция
Окончен
83 : 85
Фенербахче
Стамбул, Турция
Панатинаикос: Шортс, Калаицакис, Осман, Холмс, Слукас, Рогкавопулос, Грант, Нанн, Фарид, Эрнангомес, Митоглу, Юртсевен
Фенербахче: Бэкот, Бирсен, Болдуин, Мелли, Хортон-Такер, Бостон, де Коло, Биберович, Битим, Янтунен, Колсон, Берч

Уже после финального свистка игроки обеих команд устроили массовую потасовку, которую начал игрок «Панатинаикоса» Матиас Лессор, поскольку тому не понравилось откровенное празднование защитника «Фенербахче» Уэйда Болдуина, который стал автором победного баззера.

Матиас выбежал на площадку и толкнул Уэйда. В считаные секунды к ним присоединились и другие спортсмены. Кроме того, фанаты также попытались прорваться на площадку, но были остановлены сотрудниками службы безопасности.

Фото: Скриншот из видео, опубликованного аккаунтом @eurohoops_official

Фото: Скриншот из видео, опубликованного аккаунтом @eurohoops_official

Фото: Скриншот из видео, опубликованного аккаунтом @eurohoops_official

Фото: Скриншот из видео, опубликованного аккаунтом @eurohoops_official

Фото: Скриншот из видео, опубликованного аккаунтом @eurohoops_official

Фото: Скриншот из видео, опубликованного аккаунтом @eurohoops_official

Фото: Скриншот из видео, опубликованного аккаунтом @eurohoops_official

