В «Фенербахче» сообщили, что подали жалобу после потасовки с игроками «Панатинаикоса»

Член совета директоров турецкого клуба «Фенербахче» Джем Джиритчи сообщил, что руководство команды подало жалобу после потасовки в матче 28-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Панатинаикосом». Встреча же завершилась со счётом 85:83 (25:19, 16:23, 15:20, 29:21) в пользу клуба из Стамбула.

«Дорогие фанаты «Фенербахче», нет причин для беспокойства, все наши игроки в порядке. Необходимые меры предосторожности приняты. Мы подали жалобы относительно того, что произошло после окончания матча, и будем продолжать внимательно следить за ситуацией. Большое спасибо фанатам и всем тем, кто пришёл поддержать нас на этом матче», – написал Джиритчи на своей странице в социальной сети Х.