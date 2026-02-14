Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

В «Фенербахче» сообщили, что подали жалобу после потасовки с игроками «Панатинаикоса»

В «Фенербахче» сообщили, что подали жалобу после потасовки с игроками «Панатинаикоса»
Комментарии

Член совета директоров турецкого клуба «Фенербахче» Джем Джиритчи сообщил, что руководство команды подало жалобу после потасовки в матче 28-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Панатинаикосом». Встреча же завершилась со счётом 85:83 (25:19, 16:23, 15:20, 29:21) в пользу клуба из Стамбула.

Евролига . Регулярный чемпионат. 28-й тур
13 февраля 2026, пятница. 22:15 МСК
Панатинаикос
Афины, Греция
Окончен
83 : 85
Фенербахче
Стамбул, Турция
Панатинаикос: Шортс, Калаицакис, Осман, Холмс, Слукас, Рогкавопулос, Грант, Нанн, Фарид, Эрнангомес, Митоглу, Юртсевен
Фенербахче: Бэкот, Бирсен, Болдуин, Мелли, Хортон-Такер, Бостон, де Коло, Биберович, Битим, Янтунен, Колсон, Берч

«Дорогие фанаты «Фенербахче», нет причин для беспокойства, все наши игроки в порядке. Необходимые меры предосторожности приняты. Мы подали жалобы относительно того, что произошло после окончания матча, и будем продолжать внимательно следить за ситуацией. Большое спасибо фанатам и всем тем, кто пришёл поддержать нас на этом матче», – написал Джиритчи на своей странице в социальной сети Х.

Материалы по теме
Фото
Игроки «Панатинаикоса» и «Фенербахче» устроили массовую потасовку после матча
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android