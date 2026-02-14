Скидки
Инсайдер: Лука Дончич примет участие в Матче всех звёзд НБА

26-летний разыгрывающий защитник калифорнийского клуба «Лос-Анджелес Лейкерс» словенец Лука Дончич сможет принять участие в Матче всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом сообщает авторитетный американский инсайдер Марк Стейн на своей странице в социальной сети Х.

Согласно его информации, Лука примет непродолжительное участие в Матче всех звёзд после успешной тренировки в четверг. К настоящему моменту Лука пропустил четыре последних матча «Лейкерс» из-за травмы задней поверхности бедра.

Ранее появилась информация о том, что Лука Дончич проинвестирует в создание команды в рамках проекта НБА в Европе.

