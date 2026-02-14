Скидки
Шакил О'Нил назвал топ-5 игроков НБА, вдохновлявших его больше всего

Комментарии

Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне аналитик и эксперт американец Шакил О'Нил назвал в интервью на YouTube-канале expediTIously топ-5 игроков лиги, которые вдохновляли его больше всего.

Топ-5 игроков, которые больше всего вдохновляли О'Нила

1. Джулиус Ирвинг.
2. Мэджик Джонсон.
3. Карим Абдул-Джаббар.
4. Майкл Джордан.
5. Стефен Карри.

После окончания трёх курсов Университета штата Луизиана Шакил О’Нил был выбран первым номером на драфте НБА 1992 года «Орландо Мэджик». Команда сразу предложила О’Нилу семилетний контракт на сумму $ 40 млн — рекордный для новичка североамериканской лиги на тот момент.

«Он очень расчётлив». Шакил О'Нил предположил, в течение скольких лет Леброн покинет НБА
