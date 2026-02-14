Томпсон заключил пожизненный контракт с производителем спортивной одежды Anta — источник

36-летний защитник техасского клуба «Далласа» Клэй Томпсон заключил пожизненный контракт с китайским брендом спортивной одежды Anta, с которым сотрудничает с 2014 года.

«После продажи более 10 миллионов кроссовок «KT» за 12 лет их партнёрства Томпсон и Anta заключили новый долгосрочный контракт, который будет действовать и после его игровой карьеры», — написал на своей странице в социальной сети репортёр Ник Депола.

Напомним, в текущем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Клэй принял участие в 49 матчах. В среднем за игру Томпсон набирает 11,6 очка, делает 2,4 подбора, а также отдаёт 1,4 передачи.