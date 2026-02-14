Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Томпсон заключил пожизненный контракт с производителем спортивной одежды Anta — источник

Томпсон заключил пожизненный контракт с производителем спортивной одежды Anta — источник
Комментарии

36-летний защитник техасского клуба «Далласа» Клэй Томпсон заключил пожизненный контракт с китайским брендом спортивной одежды Anta, с которым сотрудничает с 2014 года.

«После продажи более 10 миллионов кроссовок «KT» за 12 лет их партнёрства Томпсон и Anta заключили новый долгосрочный контракт, который будет действовать и после его игровой карьеры», — написал на своей странице в социальной сети репортёр Ник Депола.

Напомним, в текущем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Клэй принял участие в 49 матчах. В среднем за игру Томпсон набирает 11,6 очка, делает 2,4 подбора, а также отдаёт 1,4 передачи.

Материалы по теме
«Даллас» обыграл «Юту» в матче НБА, Клэй Томпсон набрал 23 очка со скамейки
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android