Кириленко оценил участие Егора Дёмина в Матче восходящих звёзд НБА

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко оценил участие 19-летнего разыгрывающего защитника клуба «Бруклин Нетс» россиянина Егора Дёмина в Матче восходящих звёзд НБА.

«Матч восходящих звёзд я не смотрел, но вижу отзывы, комментарии. Главное — есть победа. Главное, матчи, в которых принимали участие Лёха Швед, я и теперь Егор, — закончились победой. Это хороший знак. Значит, есть характер победителя», — приводит слова Кириленко ТАСС.

В турнире принимали участие четыре коллектива. Дёмин выступал за команду Винса Картера. В полуфинальном матче состав с россиянином обыграл команду Трэйси Макгрэди со счётом 41:36. В финале команда Картера встречалась с парнями, которыми руководил Кармело Энтони.

Команда с Дёминым в составе одержала победу над соперником в финале со счётом 25:24. Решающие очки в матче набрал защитник Ви Джей Эджкомб, реализовавший два штрафных. Эджкомб стал MVP Матча восходящих звёзд НБА.