Стали известны стартовые пятёрки команд на Матче звёзд ЕЛ — 2026

Пресс-служба Единой лиги ВТБ опубликовала стартовые пятёрки команд на Матче звёзд — 2026, который состоится 15 февраля в 17:00 мск в Москве. Победившая команда получит приз — 5 млн рублей.

Команда «Звёзды России», главный тренер Евгений Пашутин:

1. Дмитрий Кулагин (УНИКС).

2. Георгий Жбанов («Зенит»).

3. Антон Квитковских («Локомотив-Кубань»).

4. Никита Курбанов (ЦСКА).

5. Андрей Мартюк («Зенит»).

Команда «Звёзды Мира», главный тренер Велимир Перасович:

1. Мело Тримбл (ЦСКА).

2. Трент Фрэйзер («Зенит»).

3. Патрик Миллер («Локомотив-Кубань»).

4. Маркус Бингэм (УНИКС).

5. Террелл Картер («Бетсити Парма»).