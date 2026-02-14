Скидки
Стали известны стартовые пятёрки команд на Матче звёзд ЕЛ — 2026

Стали известны стартовые пятёрки команд на Матче звёзд ЕЛ — 2026
Пресс-служба Единой лиги ВТБ опубликовала стартовые пятёрки команд на Матче звёзд — 2026, который состоится 15 февраля в 17:00 мск в Москве. Победившая команда получит приз — 5 млн рублей.

Команда «Звёзды России», главный тренер Евгений Пашутин:
1. Дмитрий Кулагин (УНИКС).
2. Георгий Жбанов («Зенит»).
3. Антон Квитковских («Локомотив-Кубань»).
4. Никита Курбанов (ЦСКА).
5. Андрей Мартюк («Зенит»).

Команда «Звёзды Мира», главный тренер Велимир Перасович:
1. Мело Тримбл (ЦСКА).
2. Трент Фрэйзер («Зенит»).
3. Патрик Миллер («Локомотив-Кубань»).
4. Маркус Бингэм (УНИКС).
5. Террелл Картер («Бетсити Парма»).

Всё, что нужно знать о Матче звёзд Единой лиги — 2026
