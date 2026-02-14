Дончич: до 41 года я играть не собираюсь, это уж точно

26-летний разыгрывающий защитник калифорнийского клуба «Лос-Анджелес Лейкерс» словенец Лука Дончич опроверг предположения, что повторит достижение своего одноклубника, а также четырёхкратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американца Леброна Джеймса по длительности карьеры в лиге.

«Точно не до 41 [буду играть]. До 41 года я играть не собираюсь, это уж точно», – приводит слова Дончича аккаунт ohnohedidnt24 в социальной сети Х.

Лука в текущем сезоне регулярного чемпионата НБА принял участие в 42 матчах. В среднем за игру словенский разыгрывающий набирает 32,8 очка, делает 7,8 подбора, а также отдаёт 8,6 передачи.