Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Дончич: до 41 года я играть не собираюсь, это уж точно

Дончич: до 41 года я играть не собираюсь, это уж точно
Комментарии

26-летний разыгрывающий защитник калифорнийского клуба «Лос-Анджелес Лейкерс» словенец Лука Дончич опроверг предположения, что повторит достижение своего одноклубника, а также четырёхкратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американца Леброна Джеймса по длительности карьеры в лиге.

«Точно не до 41 [буду играть]. До 41 года я играть не собираюсь, это уж точно», – приводит слова Дончича аккаунт ohnohedidnt24 в социальной сети Х.

Лука в текущем сезоне регулярного чемпионата НБА принял участие в 42 матчах. В среднем за игру словенский разыгрывающий набирает 32,8 очка, делает 7,8 подбора, а также отдаёт 8,6 передачи.

Материалы по теме
Дёмин впервые вышел против Леброна и Дончича. Но исход привычный — поражение «Бруклина»
Дёмин впервые вышел против Леброна и Дончича. Но исход привычный — поражение «Бруклина»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android