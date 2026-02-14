«Зениту» фатально не везёт». Агент бельгийца Бако — о восстановлении Исмаэля

Сооснователь агентства ProTeam Станислав Рыжов, являющийся агентом 30-летнего бельгийского центрового «Зенита» Исмаэля Бако, рассказал о процессе восстановления своего подопечного.

— Как проходит восстановление Бако? Как он чувствует себя в Петербурге?

— Восстановление идёт отлично, «Зенит» провёл максимально глубокий медосмотр, чтобы убедиться, что операция не требуется. Это редкая травма и крайне неудачная, остаётся только шутить, что же такого натворили руководители «Зенита» в прошлой жизни, что так фатально не везёт (смеётся).

Он уже был в Петербурге, когда играл за Казань, и открою небольшой секрет — Исмаэль говорил мне летом, что с удовольствием бы рассмотрел варианты продолжения карьеры в России, если бы не шанс в Евролиге, – приводит слова Рыжова портал «Спорт день за днём».