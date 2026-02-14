Чемпион НБА Янг проведёт бой с рэпером Blueface в мае 2026 года

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2018 года Ник Янг провёл битву взглядов с рэп-исполнителем Джонатаном Портером, более известным как Blueface. Это произошло в преддверии их боксёрского поединка, который состоится 2 мая 2026 года в Майами (США).

Для Ника Янга этот поединок будет не первым в карьере — в 2022 году он провёл бой против звезды TikTok Малкольма Миникона. Тот бой был признан несостоявшимся после удара головой со стороны тиктокера.

Последний полноценный сезон в НБА Янг провёл в составе «Голден Стэйт Уорриорз», завоевав с калифорнийской командой титул чемпиона. В регулярном чемпионате сезона-2017/2018 Янг принял участие в 80 матчах, набирая в них 7,3 очка, собирая 1,6 подбора и 0,5 результативной передачи в среднем.

За годы карьеры в НБА Янг также защищал цвета «Вашингтон Уизардс», «Лос-Анджелес Клипперс», «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Филадельфии Сиксерс». Всего за 11 сезонов в регулярных чемпионатах он принял участие в 716 матчах, набирая в них 11,4 очка, собирая 2,0 подбора и совершая 1,0 передачи в среднем.