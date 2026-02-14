Скидки
«Сделано». Егор Дёмин подписался на посвящённый ему шутливый аккаунт в соцсетях

«Сделано». Егор Дёмин подписался на посвящённый ему шутливый аккаунт в соцсетях
Комментарии

19-летний российский разыгрывающий защитник клуба «Бруклин Нетс» Егор Дёмин поддержал фанатское творчество, подписавшись на пародийный аккаунт, целиком посвящённый его персоне.

Поводом для подписки стал пост фанатской страницы, в котором автор написал: «День, когда Егор Дёмин подпишется на меня, станет днём, когда я стану мужчиной. Время покажет…»

Дёмин отреагировал на это сообщением со скриншотом подписки и подписью: «Считайте, что сделано».

Фото: Из соцсетей Егора Дёмина

В ответ фанатский аккаунт отметил официальный аккаунт «Бруклин Нетс»: «Вы это видите?» Клуб отреагировал: «Коллаб, которого мы все ждали».

Егор в текущем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) принял участие в 46 матчах. В среднем за игру Дёмин набирает 10,8 очка, делает 3,1 подбора и отдаёт 3,3 передачи, а также совершает 0,8 перехвата.

