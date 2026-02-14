«Не выставляйте меня дураком». Майк Джеймс — о проблемах с деньгами в «Монако»

35-летний американский профессиональный баскетболист Майк Джеймс, играющий на позиции разыгрывающего защитника за «Монако», резко высказался о финансовых трудностях клуба в социальных сетях после победы над «Басконией» (102:92).

«Меня это взбесило. Я давно в Европе и знаю, что с выплатами бывают проблемы. Но не врите мне, что деньги придут, когда их нет, и не выставляйте меня дураком. Это неуважение», — написал Джеймс в соцсети Х.

Он также добавил, что не видит своего будущего в клубе.

«Мои дни здесь, скорее всего, закончены. Честно говоря, я не вижу себя в месте, где ко мне не относятся серьёзно и где мне врут.

Надеюсь, персонал, игроки, работники и офисные сотрудники действительно получат свои деньги. Мы сейчас работаем на чистом энтузиазме», — добавил он в других постах.

На этой неделе состоялась видеоконференция с участием игроков «Монако», главного тренера Вассилиса Спанулиса и руководства лиги. Игроки получили определённые финансовые гарантии, но детали не разглашаются.

Финансовое положение клуба остаётся напряжённым: дефицит бюджета оценивается почти в € 15 млн. Судебное заседание по вопросу платёжеспособности «Монако» состоится 6 марта.