Агент Ражнатович уверен, что игрок «Партизана» Осетковски избежит отстранения за допинг

Агент Ражнатович уверен, что игрок «Партизана» Осетковски избежит отстранения за допинг
Известный баскетбольный агент Мишко Ражнатович высказался о дисквалификации своего клиента Дилана Осетковски.

«С этого момента и до сегодняшнего дня ни игрок, ни его испанский адвокат не имели никакого контакта с делом и не получали никаких документов, и они совершенно не знают о возобновлении разбирательства.

Я получил заверение из Испании, что проблема будет решена в очень короткие сроки, как это было и в случае с первым разбирательством», — приводит слова Ражнатовича Basket News.

Осетковски сдал положительный тест на наркотики в 2023 году, выступая за «Уникаху», что позже заблокировало его переход в «Барселону». В текущем сезоне 29-летний форвард «Партизана» набирал в среднем 6,7 очка и 2,6 подбора в 25 матчах Евролиги.

