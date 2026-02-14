Скидки
Мозгов — об участии Дёмина в Матче восходящих звёзд: показал, что в России баскетбол живёт

Мозгов — об участии Дёмина в Матче восходящих звёзд: показал, что в России баскетбол живёт
Комментарии

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации в составе «Кливленд Кавальерс» Тимофей Мозгов оценил выступление российского разыгрывающего «Бруклин Нетс» Егора Дёмина в Матче восходящих звёзд НБА.

«Это круто, важно, что Егор сыграл. Я не играл вот в Матче звёзд — у нас были только Андрей [Кириленко] и Лёха [Швед]. Теперь Егор, и это классно. Показал, что в России баскетбол живёт. Пусть играет дальше — главное, чтобы не было никаких травм», — приводит слова Мозгова издание ТАСС.

Напомним, команда с Дёминым в составе одержала победу над соперником в финале со счётом 25:24. Решающие очки в матче набрал защитник Ви Джей Эджкомб, реализовавший два штрафных. Эджкомб стал MVP Матча восходящих звёзд НБА.

