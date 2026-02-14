Пашутин: у «Пармы» есть мысли побороться за медали в Единой лиге

Главный тренер «Пармы» Евгений Пашутин высказался о целях команды в сезоне-2025/2026 Единой лиги ВТБ.

«Мысли о борьбе за медали? Конечно, они есть. Но сейчас реалии такие, что у нас и травмы немножко пошли… Мы сейчас на пятом месте, и на данный момент очень важно побороться за четвёрку. Речь шла о распределении мест в регулярном, а дальше борьба в плей‑офф. И в плей‑офф всё только начинается.

В этом году у нас собрана очень достойная команда. Во всех позициях у нас сильные игроки, и во всех позициях мы можем дать ответ любому сопернику. Самое главное — подвести ребят здоровыми и мотивированными ко всем матчам. Ну и бороться за победу в каждой встрече. А дальше уже по ситуации: будем смотреть и будем бороться.

Всё впереди. Мы хотим делом, а не словами, не обещаниями что‑то доказывать. Мы сражаемся за победу в каждом матче и по ситуации постараемся побороться за максимально высокие места» — приводит слова Пашутина «Матч ТВ».