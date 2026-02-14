Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Пашутин: у «Пармы» есть мысли побороться за медали в Единой лиге

Пашутин: у «Пармы» есть мысли побороться за медали в Единой лиге
Комментарии

Главный тренер «Пармы» Евгений Пашутин высказался о целях команды в сезоне-2025/2026 Единой лиги ВТБ.

«Мысли о борьбе за медали? Конечно, они есть. Но сейчас реалии такие, что у нас и травмы немножко пошли… Мы сейчас на пятом месте, и на данный момент очень важно побороться за четвёрку. Речь шла о распределении мест в регулярном, а дальше борьба в плей‑офф. И в плей‑офф всё только начинается.

В этом году у нас собрана очень достойная команда. Во всех позициях у нас сильные игроки, и во всех позициях мы можем дать ответ любому сопернику. Самое главное — подвести ребят здоровыми и мотивированными ко всем матчам. Ну и бороться за победу в каждой встрече. А дальше уже по ситуации: будем смотреть и будем бороться.

Всё впереди. Мы хотим делом, а не словами, не обещаниями что‑то доказывать. Мы сражаемся за победу в каждом матче и по ситуации постараемся побороться за максимально высокие места» — приводит слова Пашутина «Матч ТВ».

Материалы по теме
«Я не закрыл дверь в НБА». Интервью с легионером «Пармы»
Эксклюзив
«Я не закрыл дверь в НБА». Интервью с легионером «Пармы»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android