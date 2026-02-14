Скидки
Винс Хантер: в России это будет для меня второй Матч звёзд. А вообще — четвёртый

Комментарии

Центровой «Локомотива-Кубань» Винс Хантер поделился ожиданиями от Матча всех звёзд Единой лиги ВТБ, куда он получил персональное приглашение.

«В России это будет для меня второй Матч звёзд. А вообще — четвёртый. Играл ещё в Греции и во Франции. Помню, в Париже красивое шоу устроили. Да и Лига ВТБ в 2024-м тоже здорово всё сделала. Интересно, что на этот раз придумают?

Мне совсем немного не хватило, чтобы отобраться на матч по итогам голосования болельщиков, но в итоге организаторы выписали персональное приглашение. Приятно, что мою игру так высоко оценивают и зрители, и лига. Постараюсь отблагодарить всех за доверие и исполнить что-нибудь красивое. Вообще, с нетерпением жду этого дня», — приводит слова Хантера издание «Гудок».

Матч звёзд Единой лиги пройдёт 15 февраля в Москве на «ВТБ Арене». За онлайн-трансляцией можно будет следить на «Чемпионате». Начало — в 17:00 мск.

