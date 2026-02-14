Скидки
Самсон Руженцев заменит Алексея Шведа в Матче всех звёзд Единой лиги

Защитник/форвард ЦСКА Самсон Руженцев примет участие в Матче всех звёзд Единой лиги ВТБ. Как сообщает пресс-служба лиги, он включён в состав команды «Звёзды России» вместо получившего травму Алексея Шведа из УНИКСа.

Для 24-летнего баскетболиста это будет третий звёздный уикенд в карьере. В нынешнем сезоне Руженцев занимает четвёртое место в лиге по проценту реализации трёхочковых бросков. Он также примет участие в конкурсе трёхочковых.

В текущем сезоне Руженцев набирает в среднем 8,3 очка, совершает 3,1 подбора и делает 1,2 передачи за игру.

Матч звёзд Единой лиги пройдёт 15 февраля в Москве на «ВТБ Арене». За онлайн-трансляцией можно будет следить на «Чемпионате». Начало — в 17:00 мск.

