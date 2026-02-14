Скидки
Кавай Леонард — о Крисе Поле: он был одним из тех, кто вдохновлял меня, когда я рос

Комментарии

Лёгкий форвард и лидер «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард трогательно высказался о завершении карьеры 40-летним разыгрывающим защитником американцем Крисом Полом, с которым успел поиграть в одной команде в начале сезона.

«Я застал его лишь на короткий миг, но все последние 14 лет он был рядом, он всегда был великолепен. Лидер, человек, который заботится о семье, даёт полезные советы и на площадке, и за её пределами. Он был одним из тех, кто вдохновлял меня, когда я рос. Поздравляю его с карьерой», — приводит слова Леонарда издание Basket News.

Пол объявил о завершении карьеры 13 февраля. Он провёл в НБА 21 сезон, выступая за «Нью-Орлеан Хорнетс» (ныне «Нью-Орлеан Пеликанс»), «Лос-Анджелес Клипперс», «Хьюстон Рокетс», «Оклахома-Сити Тандер», «Финикс Санз», «Голден Стэйт Уорриорз» и «Сан-Антонио Спёрс».

