Кавай Леонард — о Матче звёзд НБА: всё зависит от стартёров. Надеюсь, все будут бороться

Лёгкий форвард и лидер «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард поделился ожиданиями от Матча всех звёзд НБА, который проходит на новой арене «Интьют Доум» в Лос-Анджелесе с 14 по 16 февраля мск. Баскетболист, который выступает за «Клипперс» и является уроженцем Калифорнии, отметил важность события для местного сообщества.

«Это отличная возможность. Я здесь, в Лос-Анджелесе, в сообществе, где я вырос. Видеть счастливых детей, пытаться вдохновить их — это будет здорово.

[Что касается нового формата Матча звёзд и уровня конкуренции] думаю, всё зависит от стартёров. Если они будут выкладываться, то и все остальные будут выкладываться. Я не уверен, какой там новый формат, но надеюсь, что все будут бороться. Обычно так и бывает», — приводит слова Леонарда издание Basket News.