Вергун назвал четыре фактора, повлиявших на его переход в «Зенит» в качестве ассистента

Бывший главный тренер «Уралмаша» Ростислав Вергун объяснил, почему согласился войти в тренерский штаб «Зенита» в качестве ассистента.

«Я получил сообщение от Сани Бечировича. Он набрал мне после игры с МБА, и у нас состоялось небольшое ночное интервью. Та ситуация лишний раз убедила меня: если ты делаешь правильные вещи и честен по отношению к себе и баскетболу, то он обязательно приведёт тебя куда нужно. Нужно было обязательно закончить этот этап, чтобы дать возможность чему-то новому начаться. Оглядываясь на те последние две недели, понимаю, что всё могло закончиться по-другому, но вышло именно так. Теперь я понимаю, что это было началом нового пути, и я очень рад, что такая возможность появилась. Я принял это решение не раздумывая и пока точно не жалею.

Первая причина [стать ассистентом тренера]: я не хотел, чтобы сезон для меня заканчивался. Мне хотелось остаться в игре, хотя многое подсказывало, что стоило бы взять паузу на осмысление. Но я понимал, что у этой паузы нет чётких временных границ, и неизвестно, как всё сложится дальше. Когда появился этот шанс, мы спокойно обсудили всё с семьёй.

Вторая: мне безумно интересно, уже имея определённый багаж за спиной, посмотреть на работу более опытного специалиста изнутри. Третье: я уверен, что могу быть полезной частью команды, и очень хочу быть этой эффективной частью успешного коллектива. Назову и четвёртую причину, не побоявшись: я давно знаком с Максимом Учайкиным, и мне всегда было интересно поработать с ним бок о бок.

«Зенит» — одна из сильнейших команд страны. Попасть в эту инфраструктуру и клубную культуру — большая честь», — заявил Вергун в интервью для СБГ Daily.