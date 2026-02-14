«Минимум ошибок в области пиара». Вембаньяма — о Леброне Джеймсе

Центровой клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Сан-Антонио Спёрс» француз Виктор Вембаньяма высказался о выступлениях 41-летнего четырёхкратного чемпиона НБА Леброна Джеймса в лиге.

«Думаю, он очень умён. Два десятилетия в роли лица лиги и минимум ошибок, особенно в области пиара. У меня не было возможности провести с ним время, но был бы рад обсудить эту тему», — приводит слова Виктора Вембаньямы O No He Didnt.

Ранее Джеймс стал самым возрастным игроком в истории североамериканской лиги, кому в рамках одного матча удалось оформить трипл-дабл. Ранее в 40-летнем возрасте это делал Карл Мэлоун.