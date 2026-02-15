«Мне есть что предложить». Вембаньяма — о статусе лица НБА

Центровой клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Сан-Антонио Спёрс» француз Виктор Вембаньяма высказался о статусе лица лиги.

«Закон спроса и предложения. И у меня есть что предложить», – приводит слова Вембаньямы NBA TV.

Напомним, Виктор Вембаньяма входит в список претендентов на звание MVP НБА в сезоне-2025/2026.

Рейтинг MVP НБА в сезоне-2025/2026 на 13 февраля:

1. Шей Гилджес-Александер («Оклахома-Сити Тандер»).

2. Никола Йокич («Денвер Наггетс»).

3. Лука Дончич («Лос-Анджелес Лейкерс»).

4. Кейд Каннингем («Детройт Пистонс»).

5. Виктор Вембаньяма («Сан-Антонио Спёрс»).

6. Джейлен Браун («Бостон Селтикс»).

7. Донован Митчелл («Кливленд Кавальерс»).

8. Энтони Эдвардс («Миннесота Тимбервулвз»).

9. Джейлен Брансон («Нью-Йорк Никс»).

10. Кавай Леонард («Лос-Анджелес Клипперс»).