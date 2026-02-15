«Мне есть что предложить». Вембаньяма — о статусе лица НБА

Центровой клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Сан-Антонио Спёрс» француз Виктор Вембаньяма высказался о статусе лица лиги.
«Закон спроса и предложения. И у меня есть что предложить», – приводит слова Вембаньямы NBA TV.
Напомним, Виктор Вембаньяма входит в список претендентов на звание MVP НБА в сезоне-2025/2026.
Рейтинг MVP НБА в сезоне-2025/2026 на 13 февраля:
1. Шей Гилджес-Александер («Оклахома-Сити Тандер»).
2. Никола Йокич («Денвер Наггетс»).
3. Лука Дончич («Лос-Анджелес Лейкерс»).
4. Кейд Каннингем («Детройт Пистонс»).
5. Виктор Вембаньяма («Сан-Антонио Спёрс»).
6. Джейлен Браун («Бостон Селтикс»).
7. Донован Митчелл («Кливленд Кавальерс»).
8. Энтони Эдвардс («Миннесота Тимбервулвз»).
9. Джейлен Брансон («Нью-Йорк Никс»).
10. Кавай Леонард («Лос-Анджелес Клипперс»).