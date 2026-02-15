«Бруклин» показал мем о Егоре Дёмине после Матча восходящих звёзд НБА

Пресс-служба «Бруклин Нетс» отреагировала на успех разыгрывающего клуба Егора Дёмина на Матче восходящих звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Команда опубликовала в социальных сетях пост с фотографией улыбающегося россиянина и шутливым описанием его жизненного цикла в лиге: «Быть крутым — веселиться — чемпион Матча восходящих звёзд — улыбаться».

Фото: https://x.com/BrooklynNets

Напомним, в Матче восходящих звёзд НБА участие принимали четыре команды. Дёмин попал в коллектив, которым руководил Винс Картер. В полуфинале команда с Егором в составе со счётом 41:36 обыграла коллектив Трэйси Макгрэди. В финале подопечные Винса Картера встретились с командой Кармело Энтони и одержали победу со счётом 25:24. В общей сложности в двух матчах Дёмин набрал четыре очка.

