Владимир Гомельский назвал топ-3 разыгрывающих в истории НБА

Авторитетный российский комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мнением о 12-кратном участнике Матча всех звёзд НБА Крисе Поле. 13 февраля легендарный баскетболист объявил о завершении карьеры.

«Думаю, что Крис Пол был одним из трёх лучших разыгрывающих в истории НБА. Выше него я ставлю только Джона Стоктона и Мэджика Джонсона», – написал Гомельский на своём официальном сайте.

Пол является двукратным чемпионом Олимпийских игр в составе сборной США. В НБА Крис играл с 2005 года, будучи выбранным на драфте командой «Нью-Орлеан Хорнетс» под четвёртым номером.

