Матч звёзд Единой лиги — 2026: во сколько начало, где смотреть прямую трансляцию

15 февраля на «ВТБ Арене» в Москве состоится Матч звёзд Единой лиги. Также в рамках ивента пройдут конкурс трёхочковых и данк-контест.

Состав команды «Звёзды России»

Антон Астапкович (ЦСКА), Всеволод Ищенко («Локомотив-Кубань»), Антон Квитковских («Локомотив-Кубань»), Глеб Фирсов («Бетсити Парма»), Алексей Швед (УНИКС), Георгий Жбанов («Зенит»), Андрей Мартюк («Зенит»), Андрей Зубков (МБА-МАИ), Дмитрий Кулагин (УНИКС), Никита Михайловский («Самара»), Никита Курбанов (ЦСКА), Андрей Воронцевич («Зенит»), Самсон Руженцев (ЦСКА).

Состав команды «Звёзды Мира»

Патрик Миллер («Локомотив-Кубань»), Джален Адамс («Парма»), Ален Хаджибегович («Автодор»), Террелл Картер («Бетсити Парма»), Мело Тримбл (ЦСКА), Брендан Адамс («Бетсити Парма»), Маркус Бингэм (УНИКС), Джален Рейнольдс (УНИКС), Данило Тасич («Енисей»), Винс Хантер («Локомотив-Кубань»), Гарретт Нэвелс («Уралмаш»), Трент Фрейзер («Зенит»).

Трансляцию Матча звёзд можно будет посмотреть на официальном сайте Единой лиги. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию, начало – в 17:00 мск.