Джейлен Браун заявил, что может попытаться стать бойцом UFC после ухода из НБА

Звёздный игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бостон Селтикс» американский форвард Джейлен Браун заявил, что может стать профессиональным бойцом смешанного стиля и попытаться заключить контракт с UFC после завершения карьеры.

«По правде говоря, я разговаривал с людьми… Возможно, после завершения карьеры захочу перейти в UFC или даже бокс. Я разговаривал с Даной Уайтом (генеральным директором UFC. – Прим. «Чемпионата»). Посмотрим», — сказал Браун на пресс-конференции.

Напомним, после 54 игр «Бостон Селтикс» занимает промежуточное второе место в таблице Восточной конференции НБА.