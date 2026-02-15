Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Джейлен Браун заявил, что может попытаться стать бойцом UFC после ухода из НБА

Джейлен Браун заявил, что может попытаться стать бойцом UFC после ухода из НБА
Комментарии

Звёздный игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бостон Селтикс» американский форвард Джейлен Браун заявил, что может стать профессиональным бойцом смешанного стиля и попытаться заключить контракт с UFC после завершения карьеры.

«По правде говоря, я разговаривал с людьми… Возможно, после завершения карьеры захочу перейти в UFC или даже бокс. Я разговаривал с Даной Уайтом (генеральным директором UFC. – Прим. «Чемпионата»). Посмотрим», — сказал Браун на пресс-конференции.

Напомним, после 54 игр «Бостон Селтикс» занимает промежуточное второе место в таблице Восточной конференции НБА.

Материалы по теме
НБА обновила рейтинг кандидатов на MVP в сезоне-2025/2026. Йокич обошёл Дончича
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android