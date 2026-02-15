Яннис Адетокунбо выбрал любимого футболиста между Месси и Роналду

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и форвард «Милуоки Бакс» грек Яннис Адетокунбо выбрал любимого футболиста между аргентинцем Лионелем Месси и португальцем Криштиану Роналду.

«Считаю, что Месси это чистый талант. Чистый талант с тяжёлой работой и дисциплиной на протяжении всей карьеры, умением удерживаться на вершине. Возможно, это лучший игрок в истории. Но мне ближе люди, я сравниваю себя с ними, которые упорно работают, они дисциплинированы и заботятся о своём теле. Роналду 41 год, верно? Ему 41 год, и он всё ещё играет на высоком уровне. Мой менталитет ближе к Криштиану Роналду», — приводит слова Адетокунбо TNT Sports.