Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Пашутин: как правило, приз Матча всех звёзд Единой лиги идёт на благотворительность

Пашутин: как правило, приз Матча всех звёзд Единой лиги идёт на благотворительность
Комментарии

Евгений Пашутин, тренер команды «Звёзды России», считает, что приз в размере 5 млн рублей, который получит победитель Матча всех звёзд Единой лиги, может пойти на благотворительность.

Единая лига ВТБ — Матч Звёзд . Матч звёзд Единой лиги ВТБ
15 февраля 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Звёзды России
Не начался
Звёзды Мира
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Самое главное — красота баскетбола. Естественно, спортивная составляющая есть. Может быть, не весь матч, но присутствует. Призовой же фонд, как правило, идет на благотворительность. В помощь детям и организациям. У каждого это индивидуально, личное дело каждого участника, за всех отвечать не могу. Но по прошлым годам в целом было так», — приводит слова Пашутина «Матч ТВ».

Напомним, Матч всех звёзд Единой лиги состоится 15 февраля на «ВТБ Арене» в Москве, начало – в 17:00 мск.

Материалы по теме
Матч звёзд Единой лиги — 2026: текстовая онлайн-трансляция на «Чемпионате»
Live
Матч звёзд Единой лиги — 2026: текстовая онлайн-трансляция на «Чемпионате»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android