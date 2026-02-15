Пашутин: как правило, приз Матча всех звёзд Единой лиги идёт на благотворительность

Евгений Пашутин, тренер команды «Звёзды России», считает, что приз в размере 5 млн рублей, который получит победитель Матча всех звёзд Единой лиги, может пойти на благотворительность.

«Самое главное — красота баскетбола. Естественно, спортивная составляющая есть. Может быть, не весь матч, но присутствует. Призовой же фонд, как правило, идет на благотворительность. В помощь детям и организациям. У каждого это индивидуально, личное дело каждого участника, за всех отвечать не могу. Но по прошлым годам в целом было так», — приводит слова Пашутина «Матч ТВ».

Напомним, Матч всех звёзд Единой лиги состоится 15 февраля на «ВТБ Арене» в Москве, начало – в 17:00 мск.