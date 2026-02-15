Матч звёзд Единой лиги: текстовая трансляция игры начнётся в 17:00
15 февраля на «ВТБ Арене» в Москве состоится Матч звёзд Единой лиги. Также в рамках ивента пройдут конкурс трёхочковых и данк-контест. Команда-победитель матча получит приз в размере пяти миллионов рублей.
Единая лига ВТБ — Матч Звёзд . Матч звёзд Единой лиги ВТБ
15 февраля 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Звёзды России
Не начался
Звёзды Мира
В команду россиян вошли: Антон Астапкович (ЦСКА), Всеволод Ищенко («Локомотив-Кубань»), Антон Квитковских («Локомотив-Кубань»), Глеб Фирсов («Бетсити Парма»), Алексей Швед (УНИКС), Георгий Жбанов («Зенит»), Андрей Мартюк («Зенит»), Андрей Зубков (МБА-МАИ), Дмитрий Кулагин (УНИКС), Никита Михайловский («Самара»), Никита Курбанов (ЦСКА), Андрей Воронцевич («Зенит»), Самсон Руженцев (ЦСКА).
Спортивный портал «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию события.
