Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Матч звёзд Единой лиги: текстовая трансляция игры начнётся в 17:00

Матч звёзд Единой лиги: текстовая трансляция игры начнётся в 17:00
Комментарии

15 февраля на «ВТБ Арене» в Москве состоится Матч звёзд Единой лиги. Также в рамках ивента пройдут конкурс трёхочковых и данк-контест. Команда-победитель матча получит приз в размере пяти миллионов рублей.

Единая лига ВТБ — Матч Звёзд . Матч звёзд Единой лиги ВТБ
15 февраля 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Звёзды России
Не начался
Звёзды Мира
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В команду россиян вошли: Антон Астапкович (ЦСКА), Всеволод Ищенко («Локомотив-Кубань»), Антон Квитковских («Локомотив-Кубань»), Глеб Фирсов («Бетсити Парма»), Алексей Швед (УНИКС), Георгий Жбанов («Зенит»), Андрей Мартюк («Зенит»), Андрей Зубков (МБА-МАИ), Дмитрий Кулагин (УНИКС), Никита Михайловский («Самара»), Никита Курбанов (ЦСКА), Андрей Воронцевич («Зенит»), Самсон Руженцев (ЦСКА).

Спортивный портал «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию события.

Материалы по теме
Матч звёзд Единой лиги — 2026: текстовая онлайн-трансляция на «Чемпионате»
Live
Матч звёзд Единой лиги — 2026: текстовая онлайн-трансляция на «Чемпионате»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android