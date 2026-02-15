Скидки
Матч NCAA с участием россиянина перенесли из-за ЧП с автоматом для попкорна

Комментарии

Курьёзный инцидент произошёл перед матчем Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA) по баскетболу между командами «Джорджия Бульдогс» и «Оклахома Сунерс», состоявшимся сегодня, 15 февраля.

На территории арены загорелся автомат для приготовления попкорна, из-за чего игру пришлось отложить. Победу в матче со счётом 94:78 одержала «Оклахома». Российский центровой Кирилл Елатонцев, ранее выступаший за «Локомотив-Кубань» в Единой лиге ВТБ, провёл на площадке 18 минут, набрав семь очков.

Фото: Кадр из трансляции

В настоящий момент команда россиянина занимает 13-е место в своей конференции Big 12 с четырьмя победами и восемью поражениями.

