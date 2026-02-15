Скидки
Никола Йокич назвал топ-5 неамериканских игроков в истории НБА

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и центровой «Денвер Нагетс», серб Никола Йокич назвал, по его мнению, пять лучших неамериканских игроков в истории организации.

«Дирк [Новицки]… Ох… Кто ещё? Я бы назвал Ману Джинобили. Считать ли Хакима [Оладжьювона] иностранным игроком? Тогда он.

Тони Паркер — это хороший вариант, пара титулов, он становился MVP финала. Да, и Пау Газоль… Эти пятеро», — сказал Йокич на пресс-конференции.

Ранее НБА представила рейтинг кандидатов на MVP в сезоне-2025/2026, в котором Йокич поднялся на одну позицию.

