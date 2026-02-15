Кайри Ирвинг оценил игру Купера Флэгга

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и игрок «Даллас Маверикс» американец Кайри Ирвинг высказался об одноклубнике Купере Флэгге.

«Купер просто потрясающий игрок, и это не преувеличение. В 19 лет он делает по-настоящему особенные вещи в нашей лиге… Не хочется жеманничать. Он делает то, что некоторые великие игроки до него не делали. Он стремится войти в историю», — сказал Ирвинг в социальных сетях.

Куперу Флэггу 19 лет. Американец стал игроком НБА в 2025 году, будучи выбранным под первым номером драфта.

Ранее Флэгг возглавил обновлённый рейтинг претендентов на звание новичка сезона-2025/2026.