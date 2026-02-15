Стало известно, кто вошёл в Зал славы Единой лиги в этом году

Испанец Хавьер Паскуаль, серб Никола Милутинов, а также россияне Виталий Фридзон и Владимир Титоренко включены в Зал славы Единой лиги ВТБ. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Хавьер Паскуаль является чемпионом Единой лиги (сезон-2021/2022) в качестве тренера санкт-петербургского «Зенита», а также дважды признавался «Тренером года» в чемпионате (2021, 2025).

Никола Милутинов играл в организации за московский ЦСКА с 2020 по 2023 год. В его составе становился чемпионом Единой лиги в сезоне-2020/2021. Занимает второе место по сделанным дабл-даблам в истории турнира.

Виталий Фридзон выступал в организации с 2004 по 2024 год, став семикратным чемпионом ЕЛ, четырёхкратным участником МВЗ. Является рекордсменом МВЗ по очкам за матч (57 очков в 2021 году).

Владимир Титоренко является одним из ведущих архивариусов по статистике и наследию советского и российского баскетбола. Кроме того, Владимир соавтор фундаментальных исторических изданий и справочников, включая книгу «Баскетбольный клуб ЦСКА. Люди и легенды» и два тома об истории советского баскетбола.