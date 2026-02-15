Скидки
Александр Овечкин поздравил лучшего друга с включением в Зал славы Единой лиги

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поздравил своего друга, бывшего игрока московского ЦСКА Виталия Фридзона с включением в Зал славы Единой лиги ВТБ.

«Всем привет, Александр Овечкин. Поздравляю своего лучшего друга Виталия Валерьевича Фридзона с включением в Зал славы Единой лиги ВТБ. Виталий, ты это заслужил, ты лучший.

Ты знаешь, как я к тебе отношусь. Всем болельщикам на арене желаю хорошего Матча всех звёзд, с юбилеем. Обнимаю всех, здоровья», — сказал Овечкин в видео, опубликованном на его странице в социальных сетях.

В своей профессиональной карьере Фридзон выступал за такие клубы, как «Стандарт» (Тольятти), подмосковные «Химки», московский ЦСКА, краснодарский «Локомотив-Кубань» и санкт-петербургский «Зенит».

«Просто увиделись. Саша взял майку себе в музей». Фридзон — о встрече Овечкина с Леброном
