Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Павел Савков — победитель конкурса трёхочковых бросков на Матче всех звёзд Единой лиги

Павел Савков — победитель конкурса трёхочковых бросков на Матче всех звёзд Единой лиги
Комментарии

23-летний российский лёгкий форвард московского клуба МБА-МАИ Павел Савков стал победителем конкурса трёхочковых бросков на Матче всех звёзд Единой лиги ВТБ — 2026.

Павел соревновался с 27-летним разыгрывающим защитником санкт-петербургского «Зенита» американцем Трентом Фрейзером. По итогам состязания Савков набрал 24 очка, а представитель США — 19 очков.

В нынешнем сезоне Единой лиги Павел к настоящему моменту принял участие в 27 встречах, в которых в среднем набирал 9,8 очка, совершал 2,8 подбора и отдавал 1,4 передачи.

Матч всех звёзд Единой лиги — 2026 проходит в данный момент в Москве. «Чемпионат» ведёт прямую онлайн-трансляцию уикенда, в которой сообщает о наиболее важных событиях и деталях мероприятия.

Сейчас читают:
Слэм-данки в Единой лиге лучше, чем в НБА. И это не шутка! LIVE Матча звёзд
Live
Слэм-данки в Единой лиге лучше, чем в НБА. И это не шутка! LIVE Матча звёзд
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android