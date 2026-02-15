Павел Савков — победитель конкурса трёхочковых бросков на Матче всех звёзд Единой лиги

23-летний российский лёгкий форвард московского клуба МБА-МАИ Павел Савков стал победителем конкурса трёхочковых бросков на Матче всех звёзд Единой лиги ВТБ — 2026.

Павел соревновался с 27-летним разыгрывающим защитником санкт-петербургского «Зенита» американцем Трентом Фрейзером. По итогам состязания Савков набрал 24 очка, а представитель США — 19 очков.

В нынешнем сезоне Единой лиги Павел к настоящему моменту принял участие в 27 встречах, в которых в среднем набирал 9,8 очка, совершал 2,8 подбора и отдавал 1,4 передачи.

Матч всех звёзд Единой лиги — 2026 проходит в данный момент в Москве. «Чемпионат» ведёт прямую онлайн-трансляцию уикенда, в которой сообщает о наиболее важных событиях и деталях мероприятия.