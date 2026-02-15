Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Лидер «Кливленда» Донован Митчелл отреагировал на слухи о переходе Леброна в «Кавальерс»

Лидер «Кливленда» Донован Митчелл отреагировал на слухи о переходе Леброна в «Кавальерс»
Комментарии

Атакующий защитник и лидер «Кливленд Кавальерс» Донован Митчелл отреагировал на слухи о том, что 41-летний четырёхкратный чемпион НБА Леброн Джеймс перейдёт в «Кливленд» для проведения прощального турне перед завершением профессиональной карьеры.

«Как фанат Брона, возможность быть его товарищем по команде, очевидно, была бы особенной. Но это не в моей власти. Я контролирую то, что у нас есть. Всегда будут какие-то инфоповоды, слухи. Это естественно, это будет происходить. Но в конце концов, как вы правильно заметили, сейчас моя главная цель — завоевать этот чемпионский титул.

Я твёрдо верю в то, что могу контролировать ситуацию, но да, это же Леброн Джеймс, верно? Давайте просто попробуем найти способ завоевать чемпионский перстень и начнём двигаться дальше», — приводит слова Митчелла портал Hoopshype.

Материалы по теме
НБА увидела историю. Леброн Джеймс доказал, что в 41 можно удивлять — причём сильно!
Видео
НБА увидела историю. Леброн Джеймс доказал, что в 41 можно удивлять — причём сильно!
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android