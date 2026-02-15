Лидер «Кливленда» Донован Митчелл отреагировал на слухи о переходе Леброна в «Кавальерс»

Атакующий защитник и лидер «Кливленд Кавальерс» Донован Митчелл отреагировал на слухи о том, что 41-летний четырёхкратный чемпион НБА Леброн Джеймс перейдёт в «Кливленд» для проведения прощального турне перед завершением профессиональной карьеры.

«Как фанат Брона, возможность быть его товарищем по команде, очевидно, была бы особенной. Но это не в моей власти. Я контролирую то, что у нас есть. Всегда будут какие-то инфоповоды, слухи. Это естественно, это будет происходить. Но в конце концов, как вы правильно заметили, сейчас моя главная цель — завоевать этот чемпионский титул.

Я твёрдо верю в то, что могу контролировать ситуацию, но да, это же Леброн Джеймс, верно? Давайте просто попробуем найти способ завоевать чемпионский перстень и начнём двигаться дальше», — приводит слова Митчелла портал Hoopshype.