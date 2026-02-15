Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Энтони Эдвардс: немного поплачу, когда Леброн уйдёт на пенсию

Энтони Эдвардс: немного поплачу, когда Леброн уйдёт на пенсию
Комментарии

24-летний атакующий защитник и лидер «Миннесоты Тимбервулвз» американец Энтони Эдвардс рассказал, будет ли плакать, когда 41-летний четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а также лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» соотечественник Леброн Джеймс объявит о завершении карьеры.

— Вы прольёте слезу, когда Леброн уйдёт на пенсию?
— Пролью ли я слезу? Возможно, немного поплачу, — приводит слова Эдвардса портал Hoopshype.

Эдвардс в текущем сезоне принял участие в 45 матчах. В среднем за игру Энтони набирает 29,8 очка, делает 5,3 подбора, отдаёт 3,8 передачи, а также совершает 1,4 перехвата.

Материалы по теме
НБА увидела историю. Леброн Джеймс доказал, что в 41 можно удивлять — причём сильно!
Видео
НБА увидела историю. Леброн Джеймс доказал, что в 41 можно удивлять — причём сильно!
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android