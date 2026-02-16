Скидки
Пол Пирс: ни у кого не будет такой же выдающейся индивидуальной карьеры, как у Леброна

Член Зала славы баскетбола и чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Пол Пирс выразил уверенность, что ни один другой игрок НБА в будущем не сможет выстроить такую же карьеру, как лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» соотечественник Леброн Джеймс.

«Ни у кого не будет такой же выдающейся индивидуальной карьеры, как у Леброна Джеймса. Если посмотреть сверху вниз, цифры, достижения, просто превосходят всё — от попадания в символическую сборную НБА до участия в Матче всех звёзд и количества набранных очков. Ни у кого никогда не будет такой продолжительности карьеры в нынешних условиях НБА, с учётом управления нагрузкой… А Леброну 41 год, и он даже не соблюдает правила управления нагрузкой, просто играет. Он из другой эпохи. Никто его не догонит», — приводит слова Пирса портал Hoopshype.

