«Звёзды Мира» выиграли Матч звёзд Единой лиги — 2026 с преимуществом в два очка

Сегодня, 15 февраля, в Москве состоялся Матч всех звёзд Единой лиги ВТБ между командами «Звёзд России» и «Звёзд Мира». Встреча завершилась со счётом 91:89 (27:25, 22:28, 17:13, 25:23) в пользу «Звёзд Мира».

Самым результативным игроком в составе «Звёзд России» стал 32-летний лёгкий форвард россиянин Антон Астапкович. Ему удалось набрать 24 очка, сделать четыре подбора, отдать три передачи и совершить два перехвата.

Наиболее результативным игроком в составе «Звёзд Мира» стал 27-летний разыгрывающий защитник американец Трент Фрейзер. Он набрал 18 очков, сделал три подбора, совершил одну передачу и один перехват.