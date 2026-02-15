Скидки
«Звёзды Мира» выиграли Матч звёзд Единой лиги — 2026 с преимуществом в два очка

Комментарии

Сегодня, 15 февраля, в Москве состоялся Матч всех звёзд Единой лиги ВТБ между командами «Звёзд России» и «Звёзд Мира». Встреча завершилась со счётом 91:89 (27:25, 22:28, 17:13, 25:23) в пользу «Звёзд Мира».

Единая лига ВТБ — Матч Звёзд . Матч звёзд Единой лиги ВТБ
15 февраля 2026, воскресенье. 17:20 МСК
Звёзды России
Окончен
89 : 91
Звёзды Мира
Звёзды России: Астапкович - 24, Курбанов - 14, Мартюк - 13, Квитковских - 11, Ищенко - 10, Руженцев - 4, Д. Кулагин - 4, Воронцевич - 3, Зубков - 2, Фирсов - 2, Михайловский - 2, Жбанов
Звёзды Мира: Фрейзер - 18, Нэвелс - 18, Тасич - 14, Тримбл - 9, Картер - 8, Бингэм - 7, Миллер - 6, Рейнольдс - 4, Хаджибегович - 4, Адамс - 3, Адамс, Хантер

Самым результативным игроком в составе «Звёзд России» стал 32-летний лёгкий форвард россиянин Антон Астапкович. Ему удалось набрать 24 очка, сделать четыре подбора, отдать три передачи и совершить два перехвата.

Наиболее результативным игроком в составе «Звёзд Мира» стал 27-летний разыгрывающий защитник американец Трент Фрейзер. Он набрал 18 очков, сделал три подбора, совершил одну передачу и один перехват.

Новости. Баскетбол
