Американец Тайрон Брюэр — победитель конкурса бросков сверху на Матче всех звёзд ЕЛ

Комментарии

Форвард казанского баскетбольного клуба УНИКС американец Тайрон Брюэр стал победителем конкурса бросков сверху на Матче всех звёзд Единой лиги ВТБ, который состоялся сегодня, 15 февраля, и завершился в пользу команды «Звёзды Мира» со счётом 91:89. Также Тайрон получил приз в виде чека на полмиллиона рублей.

Единая лига ВТБ — Матч Звёзд . Матч звёзд Единой лиги ВТБ
15 февраля 2026, воскресенье. 17:20 МСК
Звёзды России
Окончен
89 : 91
Звёзды Мира
Звёзды России: Астапкович - 24, Курбанов - 14, Мартюк - 13, Квитковских - 11, Ищенко - 10, Руженцев - 4, Д. Кулагин - 4, Воронцевич - 3, Зубков - 2, Фирсов - 2, Михайловский - 2, Жбанов
Звёзды Мира: Фрейзер - 18, Нэвелс - 18, Тасич - 14, Тримбл - 9, Картер - 8, Бингэм - 7, Миллер - 6, Рейнольдс - 4, Хаджибегович - 4, Адамс - 3, Адамс, Хантер

В конкурсе бросков сверху, помимо Брюэра, участвовали Даниил Коско («Автодор»), Егор Рыжов («Енисей») и Кирилл Попов («Пари Нижний Новгород»).

«Чемпионат» подробно освещал Матч всех звёзд — 2026 в Единой лиге в текстовой онлайн-трансляции, в которой были отражены наиболее важные и знаковые моменты турнира.

