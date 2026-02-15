Скидки
Трент Фрейзер признан MVP Матча звёзд Единой лиги ВТБ

27-летний разыгрывающий защитник санкт-петербургского «Зенита» американец Трент Фрейзер признан Самым ценным игроком (MVP) по итогам Матча всех звёзд Единой лиги ВТБ. Встреча между командами «Звёзд России» и «Звёзд Мира» завершилась со счётом 91:89 (27:25, 22:28, 17:13, 25:23) в пользу последних.

Единая лига ВТБ — Матч Звёзд . Матч звёзд Единой лиги ВТБ
15 февраля 2026, воскресенье. 17:20 МСК
Звёзды России
Окончен
89 : 91
Звёзды Мира
Звёзды России: Астапкович - 24, Курбанов - 14, Мартюк - 13, Квитковских - 11, Ищенко - 10, Руженцев - 4, Д. Кулагин - 4, Воронцевич - 3, Зубков - 2, Фирсов - 2, Михайловский - 2, Жбанов
Звёзды Мира: Фрейзер - 18, Нэвелс - 18, Тасич - 14, Тримбл - 9, Картер - 8, Бингэм - 7, Миллер - 6, Рейнольдс - 4, Хаджибегович - 4, Адамс - 3, Адамс, Хантер

В ходе встречи американский разыгрывающий набрал 18 очков, сделал три подбора, совершил одну передачу, а также один перехват. Помимо награды, Тренту также выдали чек на полмиллиона рублей.

«Чемпионат» подготовил материал, в котором рассказал, как прошёл Матч всех звёзд ЕЛ — 2026, осветив наиболее значимые детали и события.

