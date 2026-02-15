Трент Фрейзер признан MVP Матча звёзд Единой лиги ВТБ

27-летний разыгрывающий защитник санкт-петербургского «Зенита» американец Трент Фрейзер признан Самым ценным игроком (MVP) по итогам Матча всех звёзд Единой лиги ВТБ. Встреча между командами «Звёзд России» и «Звёзд Мира» завершилась со счётом 91:89 (27:25, 22:28, 17:13, 25:23) в пользу последних.

В ходе встречи американский разыгрывающий набрал 18 очков, сделал три подбора, совершил одну передачу, а также один перехват. Помимо награды, Тренту также выдали чек на полмиллиона рублей.

«Чемпионат» подготовил материал, в котором рассказал, как прошёл Матч всех звёзд ЕЛ — 2026, осветив наиболее значимые детали и события.