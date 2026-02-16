Команда США-Звёзды с 13 очками Эдвардса обыграла Сборную мира в овертайме Матча звёзд НБА

В ночь с 15 на 16 февраля состоялась первая игра Матча звёзд Национальной баскетбольной ассоциации 2026 года. В рамках выставочного ежегодного соревнования команда США-Звёзды в овертайме переиграла сборную мира со счётом 37:35

В составе победителей наибольшей результативностью отметился защитник Энтони Эдвардс, набравший 13 очков и совершивший два подбора. В сборной мира больше всего очков набрал французский центровой Виктор Вембаньяма. В его активе 14 очков и шесть подборов.

В этом году встреча всех звёзд впервые за долгое время состоится не в традиционном формате «Восток против Запада». Вместо этого 24 выбранных игрока распределят на три команды: две сборные США и одну международную команду, которые проведут мини-турнир.