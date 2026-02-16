Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

США-Звёзды — Сборная мира, результат матча 16 февраля 2026, счет 37:35 ОТ, Матч звёзд НБА 2026

Команда США-Звёзды с 13 очками Эдвардса обыграла Сборную мира в овертайме Матча звёзд НБА
Комментарии

В ночь с 15 на 16 февраля состоялась первая игра Матча звёзд Национальной баскетбольной ассоциации 2026 года. В рамках выставочного ежегодного соревнования команда США-Звёзды в овертайме переиграла сборную мира со счётом 37:35

НБА — Матч Звёзд . Групповой этап
16 февраля 2026, понедельник. 01:00 МСК
США-Звёзды
Окончен
72 : 0
ОТ
США-Звёзды: Мюррэй, Пауэлл, Таунс, Сиакам, Шенгюн, Дончич, Йокич, Вембаньяма, Авдия
:

В составе победителей наибольшей результативностью отметился защитник Энтони Эдвардс, набравший 13 очков и совершивший два подбора. В сборной мира больше всего очков набрал французский центровой Виктор Вембаньяма. В его активе 14 очков и шесть подборов.

В этом году встреча всех звёзд впервые за долгое время состоится не в традиционном формате «Восток против Запада». Вместо этого 24 выбранных игрока распределят на три команды: две сборные США и одну международную команду, которые проведут мини-турнир.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android