Команда США-Звёзды с 13 очками Эдвардса обыграла Сборную мира в овертайме Матча звёзд НБА
Поделиться
В ночь с 15 на 16 февраля состоялась первая игра Матча звёзд Национальной баскетбольной ассоциации 2026 года. В рамках выставочного ежегодного соревнования команда США-Звёзды в овертайме переиграла сборную мира со счётом 37:35
НБА — Матч Звёзд . Групповой этап
16 февраля 2026, понедельник. 01:00 МСК
США-Звёзды
Окончен
72 : 0
ОТ
США-Звёзды: Мюррэй, Пауэлл, Таунс, Сиакам, Шенгюн, Дончич, Йокич, Вембаньяма, Авдия
:
В составе победителей наибольшей результативностью отметился защитник Энтони Эдвардс, набравший 13 очков и совершивший два подбора. В сборной мира больше всего очков набрал французский центровой Виктор Вембаньяма. В его активе 14 очков и шесть подборов.
В этом году встреча всех звёзд впервые за долгое время состоится не в традиционном формате «Восток против Запада». Вместо этого 24 выбранных игрока распределят на три команды: две сборные США и одну международную команду, которые проведут мини-турнир.
Комментарии
- 16 февраля 2026
-
02:36
-
02:07
-
00:05
- 15 февраля 2026
-
23:16
-
22:05
-
21:32
-
20:20
-
19:51
-
18:22
-
17:48
-
17:47
-
16:34
-
15:06
-
14:12
-
13:05
-
12:35
-
11:34
-
10:29
-
09:30
-
08:30
-
07:30
-
00:32
-
00:07
- 14 февраля 2026
-
23:53
-
23:15
-
22:55
-
21:53
-
20:22
-
19:57
-
19:42
-
18:58
-
18:38
-
17:56
-
17:46
-
16:22