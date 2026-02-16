Команда США-Полосы обыграла США-Звёзды в Матче звёзд НБА

Завершился Матч всех звёзд НБА, в котором команда США-Звёзды встречалась с США-Полосы. Игра прошла в Инглвуде на стадионе «Интьют Доум» и закончилась победой команды США-Полосы со счётом 42:40.

Самыми результативными игроками матча стали Джейлен Браун, Кейд Каннингем и Энтони Эдвардс, которые набрали по 11 очков.

Ранее команда США-Звезды обыграла Сборную мира со счётом 37:35 ОТ.

В следующем матче Сборная мира встретится с командой США-Полосы.

Ранее российский разыгрывающий Егор Дёмин сыграл на Турнире восходящих звёзд НБА, который проходил в этом году в Лос-Анджелесе. В составе команды Винса Картера россиянин стал победителем этого соревнования.