«Я в шоке». Экс-игрок НБА предположил, каков реальный рост Егора Дёмина

Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин принял участие в Матче восходящих звёзд НБА, где сфотографировался с легендарным игроком Винсом Картером. Многие болельщики обратили внимание на существенную разницу в габаритах Дёмина и Картера на совместном снимке, задавшись вопросом о реальных физических данных россиянина.

Фото: https://x.com/BrooklynNets

Внимание на рост Дёмина обратил и портал NetsDaily, прокомментировав фото на своей странице в социальных сетях: «Как заметил один из комментаторов, рост Винса Картера во время карьеры составлял 6,6 фута в кроссовках [198 см]. Рост Егора Дёмина в обуви указан как 6 футов 9,5 дюйма [207 см]. Этот русский парень всё ещё растёт?»

Позже к обсуждению присоединился бывший игрок НБА Кайл Коллинсворт, который лично пересекался с россиянином:

«Егор просто огромный! Я был в шоке от того, насколько он высокий. У меня тоже 6,6 [198 см], и он возвышался надо мной. Его рост точно 6,9 [206 см], может, он и выше», — написал Коллинсворт.

Отметим, на сайте НБА рост Дёмина указан как 6,8 (203 см).

Егор Дёмин дал интервью на испанском языке: