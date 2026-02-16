США-Полосы обыграли Сборную мира в Матче звёзд НБА, Кавай Леонард, набрал 31 очко

Завершился Матч всех звёзд НБА, в котором США-Полосы встречались со Сборной мира. Игра прошла в Инглвуде на стадионе «Интьют Доум» и закончилась победой команды США-Полосы со счётом 48:45.

Самым результативным игроком матча стал Кавай Леонард, набрав 31 очко. Виктор Вембаньяма, записал в свой актив 19 очков.

Ранее команда США-Звезды обыграла Сборную мира со счётом 37:35 ОТ. После этого США-Полосы одержали победу над США-Звёзды со счётом 42:40.

14 февраля российский разыгрывающий Егор Дёмин сыграл на Турнире восходящих звёзд НБА, который проходил в этом году в Лос-Анджелесе. В составе команды Винса Картера россиянин стал победителем этого соревнования.