США-Полосы — США-Звёзды, результат матча 16 февраля 2026, счет 21:47, финал Матча звёзд НБА 2026, Макси, Эдвардс, Митчелл

Команда США-Звёзды победила США-Полосы в финале Матча звёзд НБА
В ночь с 15 на 16 февраля состоялся финал Матча звёзд Национальной баскетбольной ассоциации 2026 года. В рамках выставочного ежегодного соревнования команда США-Звёзды уверенно обыграла коллектив США-Полосы со счётом 47:21.

НБА — Матч Звёзд . Финал
16 февраля 2026, понедельник. 03:10 МСК
США-Полосы
Окончен
21 : 47
США-Звёзды

В составе победителей наибольшей результативностью отметился защитник Тайриз Макси, набравший девять очков и совершивший два подбора и один ассист. Его партнёр по команде защитник Энтони Эдвардс завершил встречу с восемью очками. В сборной команде США-Полосы больше всего очков набрал защитник Донован Митчелл. В его активе шесть очков и один подбор.

В этом году встреча всех звёзд впервые за долгое время состоялась не в традиционном формате «Восток против Запада». Вместо этого 24 выбранных игрока были распределены на три команды: две сборные США и одна международная команда, которые провели мини-турнир. Сборная мира заняла третье место в данном соревновании.

