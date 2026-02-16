Команда США-Звёзды победила США-Полосы в финале Матча звёзд НБА

В ночь с 15 на 16 февраля состоялся финал Матча звёзд Национальной баскетбольной ассоциации 2026 года. В рамках выставочного ежегодного соревнования команда США-Звёзды уверенно обыграла коллектив США-Полосы со счётом 47:21.

В составе победителей наибольшей результативностью отметился защитник Тайриз Макси, набравший девять очков и совершивший два подбора и один ассист. Его партнёр по команде защитник Энтони Эдвардс завершил встречу с восемью очками. В сборной команде США-Полосы больше всего очков набрал защитник Донован Митчелл. В его активе шесть очков и один подбор.

В этом году встреча всех звёзд впервые за долгое время состоялась не в традиционном формате «Восток против Запада». Вместо этого 24 выбранных игрока были распределены на три команды: две сборные США и одна международная команда, которые провели мини-турнир. Сборная мира заняла третье место в данном соревновании.